Ringede og truede myndighed i København: Nordjyde løsladt af retten

AALBORG: En 52-årig mand fra Nordjylland er blevet sigtet for at have ringet til en offentlig myndighed i København og fremsat trusler med ordene:

"Næste gang må det gerne være foran jeres hoveddør, at bomben sprænger".

Den slags trusler tager politiet meget alvorligt, og da det ikke er første gang, den 52-årige har truet personer i offentlig tjeneste, så valgte politiet at fremstille ham i et grundlovsforhør med henblik på at få ham varetægtsfængslet.

Men Retten i Aalborg fandt dog ikke, at der var grundlag for at fængsle manden, der derfor blev løsladt efter grundlovsforhøret, fortæller anklager Eva Madsen.

Den 52-årige er fortsat sigtet for truslerne.