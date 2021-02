Ringet op midt i tv-avisen: Advarer om netsvindlere

NORDJYLLAND:En stille mandag aften lige før tv-avisen ringede Sven Bengtsons telefon- og stemmen i den anden ende præsenterede sig som "fra netbank" - derfor vil han gerne advare andre om, at der (igen) huserer svindlere, der forsøger at snyde folk.

- Han forsøgte at få forskellige oplysninger ud af mig. Han snakkede om nogle transaktioner, som min kone skulle have foretaget inden for de seneste 20 minutter, men hun havde ikke brugt sit kort.

- Da jeg spurgte ind til hans navn, ville han ikke oplyse det, og han sagde heller ikke, at han var fra vores pengeinstitut, men bare fra "netbank", siger Sven Bengtson.

Desuden brugte svindleren et gammelt trick, der skal få folk til at tro på, at opkaldet er ægte, nemlig at det drejer sig om et kort, hvor kortnummeret begynder med 4571 - men som Sven Bengtson også konstaterer, så er de første fire cifre i kortnummeret bare en angivelse af korttypen, og 4571 betyder, at der er tale om et VISA/Dankort.

Så selv om det lyder troværdigt, at svindleren kan nogle rigtige cifre fra kortnummeret - hvis ellers man har et VISA/Dankort - så skal man ikke falde for tricket.

- Jeg kunne ret hurtigt fornemme, at der var tale om et svindelnummer. Men manden snakkede dansk helt uden accent, vel nærmest en slags rigsdansk, så jeg vil bare gerne opfordre til, at man passer på. Der er jo nogen, der falder for de svindelnumre, siger Sven Bengtson.

Han ved ikke, om han er blevet ringet op helt tilfældigt, eller om svindlerne har udvalgt ham.

- Vi er ældre mennesker. Måske har de tænkt, at vi lettere ville falde for dem, slutter Sven Bengtson.