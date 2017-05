Risgård: Måske ikke niveau til mere

AaB-veteranen har ikke meget til overs for præstationen mod Silkeborg.

AALBORG: En dårlig periode for AaB kulminerede søndag eftermiddag, da holdet hjemme tabte 0-1 til Silkeborg IF.

Godt nok skal aalborgenserne nu ud og spille playoffkampe om en plads i Europa League-kvalifikationen. Men rutinerede Kasper Risgård mener, at holdet i den nuværende forfatning er langt fra det nødvendige niveau.

- Når man ser, hvordan vi spillede for halvandet år siden, er der milevidt til forskel nu. Vi skal være glade for, at vi overlevede i ligaen, for den her sæson har været meget nedadgående i perioder. Måske har vi ikke niveau til mere. Forventningerne er måske for høje til det niveau, vi reelt har.

- Ambitionerne er større for klubben, men vi må også erkende, at vi har langt op til top-6 i næste sæson, siger Kasper Risgård.

Først mandag afgøres det, hvem AaB skal møde i den første playoff-duel om en EL-billet. Men modstanderen bliver højst sandsynligt Randers FC.

/ritzau/