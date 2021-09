Road rage: Kørt ned efter skænderi i trafikken

AALBORG:Et skænderi i trafikken udviklede sig i juni dramatisk og endte med, at en ung mand blev kørt ned i lyskrydset ved Søndre Skovvej/Hobrovej i Aalborg.

Bag rattet sad en 22-årig mand, der onsdag blev idømt tre månedes ubetinget fængsel for at have udsat andre for livsfare.

Det oplyser anklager Kristina Frandsen.

Episoden fandt sted 20. juni, hvor den 22-årig omkring klokken 14.30 kom i skænderi med en anden bilist, mens de kørte.

Det endte med, at der blev kastet en flaske fra den 22-åriges bil mod den anden bil, der ramte ruden, så den revnede.

Og da den anden bilist holdt ind til siden og steg ud af bilen, blev han ramt af den 22-årige, så han røg op på kølerhjelmen af bilen.

Manden der blev ramt og et vidne har forklaret, at den 22-årig med vilje kørte frem og ramte ham, men det afviste den 22-årige i retten.

Han var ellers tiltalt for grov vold, men endte med at blive dømt for fareforvoldelse.

Ifølge den 22-årige var det nemlig ikke med vilje, at den anden mand skulle køres ned. I retten forklarede han, at han forsøgte at køre uden om manden, men alligevel ramte ham, fortæller Kristina Frandsen.

Den 22-årige valgte at modtage dommen.