Rockere må fortsat ikke komme i klubhus

AALBORG: Nordjyllands Politi har i dag forlænget det eksisterende forbud fra 10. november mod at opholde sig i rockerklubbens Bandidos’ klubhus i Skalborg.

Det nye forbud gælder indtil 8. december 2017 klokken 13.00, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Forbuddet betyder, at man fortsat ikke må opholde sig i klubhuset, der ligger på adressen Thomas Olesens Løkkens Vej 2, 9200 Aalborg SV. Hvis forbuddet overtrædes, kan det straffes med fængsel indtil 2 år.

Baggrunden for politiets beslutning er, at klubhuset fortsat kan være et mål for yderligere angreb i bandekonflikten mellem Satudarah og Bandidos.

- Vi fastholder lukningen af rockerklubhuset for at sikre trygheden og sikkerheden for borgerne, ikke mindst for de mennesker som bor og kommer i området, siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Anders Uhrskov.

Politiet vil, mens forbuddet er aktuelt, øge patruljeringen i området omkring rockerklubhuset.