Rocklegender vender tilbage til Skovdalen

Deep Purple optrådte senest i Skovdalen i 2013. Foto: Jan Pedersen

Torsdag 25. juni 2020 optræder det legendariske engelske rockband Deep Purple på udendørsscenen i Skovdalen i Aalborg. Det bliver bandets eneste sommerkoncert i Danmark.

Bandet, der blev dannet tilbage i 1968, var blandt pionererne inden for heavy metal og moderne hård rock, og var på et tidspunkt registreret i Guiness Book of World Records som klodens højest spillende band. Bandet har været aktivt siden da i skiftende besætninger.

Fra Deep Purples guldalder mangler i dag guitaristen Richie Blackmore, der forlod bandet i 1993, samt keyboardspilleren Jon Lord, der gik i 2001 og døde i 2012.

De tre tilbageværende, sanger Ian Gillan, bassist Roger Glover og trommeslager Ian Paice suppleres i dag af guitaristen Steve Morse og keybordspilleren Don Airey.

Fire stjerner sidst

Deep Purple spillede senest til Skovrock i 2013 - en koncert, som NORDJYSKE bedømte til fire stjerner og blandt andet følgende skudsmål: Deep Purple er ikke musikalske fornyere, men de kan deres kram og har stadig noget at byde på".

Billetter til koncerten sættes i salg fredag 15. november kl. 10 i AKKC’s billetkontor og på billetlugen.dk.