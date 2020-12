Røde øjne afslørede narkobilist - sigtet for stribevis af lovbrud

NØRRESUNDBY:En 26-årig mand blev tirsdag aften anholdt i Nørresundby under en rutinekontrol i Vangen.

Her besluttede to betjente fra Nordjyllands Politi sig for at undersøge en personbil nærmere, og her viste det sig, at bilisten, en 26-årig mand, ikke ligefrem havde "rent mel i posen", skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Da betjentene fik standset bilen, lagde de med det samme mærke til, at bilistens øjne var meget røde – et tydeligt tegn på, at manden muligvis var påvirket af narkotika.

Derfor bestemte betjentene sig for at undersøge sagen nærmere ved hjælp af en narkometertest.

Og ganske rigtigt – testen gav udslag. Bilisten var tilsyneladende påvirket af kokain.

Herefter ransagede betjentene bilen, hvor de fandt 2,89 gram kokain og en ulovlig foldekniv.

Den 26-årige mand havde desuden glemt at spænde sikkerhedsselen - og kørekortet var heller ikke i orden.

Han blev kørt til Aalborg Universitetshospital, hvor han fik taget en blodprøve, som kan fastslå, hvor påvirket han var.

Manden er sigtet for at køre i narkopåvirket tilstand, for besiddelse af ulovlig narkotika, for kørsel uden førerret, for brud på våbenloven og for kørsel uden sikkerhedssele.