Røg fra affaldsskakt fyldte opgang

NØRRESUNDBY: En glød i noget affald er formentlig årsagen til, at der sent 2. juledag opstod en del røgudvikling i en affaldsskakt i en etageejendom på Vangen i Nørresundby.

Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Alarmen lød klokken 21.37.

Han kan ikke sige noget om årsagen til røgudviklingen. Vi har lavet en brandundersøgelse, og der har formentlig været noget i affaldet, der har været årsag til røgen. Der er ikke noget, der virker mistænkeligt, konstaterer vagtchefen.

Hos Nordjyllands Beredskab lyder meldingen, at det var en hurtig opgave, der for størstedelen bestod i at sørge for,a t der blev luftet ordentligt ud i opgangen