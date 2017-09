Røg fra røgkanon udløste stor alarm

AALBORG: Det lød dramatisk, da Nordjyllands Beredskab torsdag aften ved godt 18.30-tiden modtog en alarm om brand i en fjerde sals lejlighed i Aalborgs vestby.

En kvinde havde fra en bus set røg stå ud af et vindue i lejligheden, der ligger i en bygning på hjørnet af Kastetvej og Dannebrogsgade, og derfor alarmerede hun naturligvis straks beredskabet, der rykkede med fuldt slukningstog.

- Da anden melding ovenikøbet lød på, at der muligvis var mennesker til stede i lejligheden, havde vi fuld fart på, og vi var klar til at sparke døren ind til lejligheden, forklarer indsatsleder Jacob Schmidt, Nordjyllands Beredskab i Aalborg Kommune.

Stor ståhej

Det kom dog ikke så vidt, for de fire tilstedeværende unge mænd i lejligheden nåede at åbne døren selv.

Og det viste sig, at det hele var stor ståhej for ingenting - eller næsten ingenting.

De fire unge fyre i lejligheden havde fyret op i en røgkanon som var det en anden rockkoncert, og så havde de ellers lukket et vindue op, da røgen var blevet lidt for tyk i lejligheden.

Det var den røg, kvinden i bussen havde set.

- De havde vist nok forsøgt at signalere, at det bare var teaterrøg, men selv om en røgkanon kan købes mange stedet, så kræver det altså lige en lille smule omtanke at bruge den, lyder det formanende fra indsatslederen.

Dyr udrykning

Jacob Schmidt fortæller, at to patruljevogne fra Nordjyllands Politi også kom til stede, og at betjentene gav de unge mænd en reprimande om, at det skulle de aldrig gøre igen.

- Og det lovede de fire, siger indsatslederen, der også kan fortælle, at en tilkaldt læge og ambulance var tilkaldt, men nåede at blive afmeldt, da sandheden om røgen gik op for beredskabsfolkene.

En udrykning af denne art kan alene for beredskabets vedkommende sagtens løbe op i mere end 5.000 kroner, men indsatslederen vurderer ikke, at man vil forsøge at inddrive regningen fra de fire unge mænd. Jacob Schmidt bruger ord som dumhed, kådhed og tankeløshed om de unge mænds brug af røgkanonen.

- De fik en reprimande, og den tror jeg de har taget til sig, konstaterer indsatslederen.