Røg i cockpit tvinger Hercules ned i Aalborg

AALBORG:Et fly af typen Hercules C130J afbrød tirsdag en flyvning mod Grønland og valgte at lande på Flyvestation Aalborg på grund af røgudvikling i lastrum og cockpit, oplyser Forsvaret.

Der var 12 passagerer ombord på flyet, der var på vej fra Aalborg til Grønland. Flyet nåede kun på vingerne i et par minutter, da der pludselig opstod røg i cockpitten. Flyet vendte om og landede på Flyvestation Aalborg efter aftale med tårnet.

- Der er jo procedurer for alt, når det handler om flyvning. Så det hele var ret udramatisk set med vores øjne hernede. Men det er klart, at passagerne kan synes, det var mere dramatisk, siger chefsergent for Air Transport Wing Aalborg, Preben Skaarup Rasmussen, der stod og ventede på, at flyet nødlandede.

Passagerne er alle medarbejdere i Forsvaret, der skulle deltage i en øvelse på Grønland.

- Vi skal nu finde ud af, hvad der så er i vejen med det fly, siger Preben Skaarup Rasmussen.

Der blev kaldt brandbiler til stedet. Der er ikke sket personskade i forbindelse med nødlandingen, men alle ombord er sendt til sygehuset for at blive undersøgt for røgforgiftning.