Røg i rækkehus - nu kan vaskedag starte forfra

NØRRESUNDBY:Det, der skulle have givet en masse rent vasketøj, resulterede onsdag i stedet i en røgskadet bolig for en beboer i et rækkehus på Fredensvej i Nørresundby.

Kort før middag rykkede Nordjyllands Beredskab ud.

- Der har været brand i vaskemaskine og tørretumbler. Brand i den slags elektriske installationer giver som regel en pokkers masse sod og røg, og en del af huset er røgskadet, men det er beboeligt. Der kom også lidt røg ind til naboen - men ikke noget slemt, oplyser indsatsleder Jakob Schmidt.