Røg på campus: Ild i posefiltre

AALBORG:En mindre brand i et forsøgslokale på Aalborg Universitets bygning Create ved Nyhavnsgade og Rendsburgsgade i Aalborg udviklede lørdag eftermiddag en gevaldig omgang røg.

Alarmen kom via et automatisk alarmeringsanlæg i bygningen klokken 16.54 til Nordjyllands Beredskab, der rykkede med et fuldt slukningstog.

- Der har været ild i nogle posefiltre i et værkstedslokale i universitets bygning. Ilden er opstået i filtrene, der står i forbindelse med udsugningen ved en sav, fortæller indsatsleder Klavs Bojsen, Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Han kalder skaderne rimeligt begrænsede. Alligevel var beredskabet nødt til at sende røgdykkere ind først, da lokalet var særdeles røgfyldt.

- Vi fik røgdykkerne ind, og de fik filtrene rykket ud, så ilden kunne hurtigt slukkes. Og heldigvis var der ingen i rummet, da branden opstod. Så vi kunne hurtigt få styr på det og fik efterfølgende luftet godt ud i lokalerne, forklarer indsatslederen.