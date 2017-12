Røgbombe smidt ved Gigantium

AALBORG ØST: Klokken 14.02 rykkede Nordjyllands Beredskab ud til Gigantium.

- Nogle unge mennesker har leget med en røgbombe, der er antændt i foyeren. Der er automatisk brandalarmering, så vi rykker selvfølgelig ud, fordi, vi tror, der er ild, siger indsatsleder Søren Korsgaard, Beredskabscenter Aalborg.

Selvom der ikke skete nogen skade, er sådan en hændelse ikke til morskab.

- Vi har ikke fået fat i vedkommende, men de burde have en regning. Vi rykkede ud med to biler, og det koster jo nogle penge, når vi rykker ud uden grund, siger indsatslederen.

Ifølge NORDJYSKES oplysninger er der tale om to drenge, som vil blive stillet overfor et erstatningskrav, der svarer til prisen for udrykningen.