Rørende og barsk – og med knald i låget

Mick er ni år og har knald i låget. I hvert fald en særdeles veludviklet fantasi. Ingen rigtige venner, kun to fantasivenner, Molly og Carlos, suppleret med et dagligt besøg hos en udstoppet hval ved navn Hvalborg ...

Nærmest ord for ord er den nyeste udgave af "Shu-bi-dua - the Musical" en videreudvikling af den yderst populære (og voldsomt socialrealistiske) "Den røde tråd", den måske største fuldtræffer af og med det særdeles populære familiepoporkester (1973-2011).

Fra først til sidst er historien både rørende og barsk - og med så tilpas meget knald i låget og fuld tryk på, at man bliver hængende gennem en ret hård historie om at have svært ved at finde ordentligt på plads i tilværelsen.

Mick hygger sig med en stærkt alkoholiseret far (bragt til live af Ole Boisen i en overrislet blanding af Otto Brandenburg, Rasmus Bjerg og Stewart Stardust) - og for Mick selv ruller misbruget videre i skikkelse af kokain i jobbet på Flaben, et aldeles rædselsfuldt reklamebureau, styret af en hæsligt kynisk Leif, som er kæreste med den søde og hektiske Cille, som Mick har et godt øje til, men ikke rigtigt modet til for alvor at nærme sig.

Som historie er "Shu-bi-dua - the Musical" skiftevis rørende og barsk, meget socialrealistisk og med et øksehug af en forskel på de småflippede 70'ere i første akt og så de anderledes tjekkede (og også mere overfladiske) 80'ere i anden akt, det sidste én gang for alle sat på plads af en aldeles forrygende fortolkning af reklamesangen "Minus til plus".

Ikke så meget som én af de mange sange falder igennem som mindre heldig, alle passer perfekt ind i handlingen og får gerne et ekstra kækt drej.

For eksempel er "McArine" en oplagt mulighed for at kaste sig ud i linedance, et par sange som "Costa Kalundborg" og "Danmark" viser sig at være perfekt at flette sammen, "Rund funk" er bestemt ikke blevet mindre funky og dansevenlig - og læg også godt mærke til den formidable guitar-udgave af "Først til sidst" under det første møde mellem Mick og Cille.

Alle sangere og sangere gør det fremragende - blandt mange er det svært at stå for den øllede storcharme, der vælder ud af Nis Pedersen som fars gode ven på Mosters Bodega, den heftigt gennemvædede Knud, kaldet Knuden.

Med Knuden (og hans mange tilløb til sangen "Knuden") er vi fremme ved et af musicalens mange geniale træk - dialogen viser sig at være en nærmest grænseløs bingoplade af an- og hentydninger til Shu-bi-dua-værker: fantasivennerne er opkaldt efter Molly fra "Coffee Ville" og Carlos fra "We Wanna Be Free", en af reklamebureaets kunder hedder A. Tomsen, moderens nye mand er advokat og bliver omtalt som meget, meget smart (ligesom i "Advokatens vise"), og der bliver talt om Snasken og ål i rejer og rumcigar og flyvende toiletter og meget andet, der indgår i shubbernes højst særprægede univers.

I det hele taget slår det én, hvor mange dybt mærkværdige og ikke så lidt syrede tekster, gruppen har bragt til verden.

Oveni det hele kommer så en nærmest overvældende effektfuld brug af filmklip og billeder på bagvæggen. Det gør virkelig meget for oplevelsen, når en alpetop på et splitsekund kan forvandles til en reol, eller når et tog eller en bybus med den største selvfølgelighed kan suse forbi.

Til sidst - efter selve historien - munder det hele ud i en mindre fest med en indbygget, igen dybt rørende hyldest til først og fremmest Michael Bundesen til tonerne af endnu en omgang "Hvalborg". Hvor er det fremragende.

"Shu-bi-dua - the Musical" i AKKC, Aalborg Kongres & Kultur Center, onsdag aften.



Musicalen vises i AKKC frem til og med søndag 1. maj - og i Arena Nord i Frederikshavn 5.-7. maj.

DE INDGÅR I MUSICALEN:

1. akt: Den røde tråd. Hvalborg. Nam nam. Slinger i valsen. Står på en alpetop. Knald i låget. Karl-Oscar. Melankolini. Den røde tråd. Rund funk. Stærk tobak. Kylling med softice. Bageren og servitricen. Ærmelunden. Den himmelblå. Sommergryder. Midsommersangen.

2. akt: Minus til plus. Tryk på. Costa Kalundborg. Danmark. Rom & Cola. Askepot. Først til sidst. Vuggevisen. Vuffeli-vov. Basuner og engle. Den røde tråd.

Ekstra/megamix/efterfest:

I østen stiger Olsen op. Sexchikane. McArine. Lulu rocken går. Fed rock. Hvalborg. We Wanna Be Free.