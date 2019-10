Røvede 7-Eleven: Anholdt efter få minutter

AALBORG:Lidt over midnat - klokken 00.07 tirsdag - besluttede en 38-årig mand sig for at begå et røveri mod 7-Eleven på hjørnet af Bispensgade og Jomfru Ane Gade.

- Manden kom ind i butikken og truede ekspedienterne med vold. Dels truede han med knytnæver, dels slog han ud efter dem med en håndscanner, siger vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Den 38-årige røver fik udleveret omkring 10 pakker cigaretter, men han blev anholdt så hurtigt, at han dårligt nok kunne nå at åbne en pakke og tænde en cigarret.

- En indsatslederpatrulje fik øje på ham i området efter få minutter, og så blev han anholdt, siger Jesper Sørensen.

Manden skal afhøres i løbet af tirsdag, hvorefter politiets jurister skal tage stilling til, om der er grundlag for at fremstille ham i et grundlovsforhør med henblik på at kræve ham varetægtsfængslet.