Røvede ældre mand i lejlighed: Troede han havde penge liggende

AALBORG:Tidligt om morgenen 5. marts brød en 26-årig mand sammen med en ukendt gerningsmand ind i en lejlighed i Aalborg.

De havde fået et tip om, at lejlighedens beboer - en ældre mand - havde kontanter liggende. Men det, der begyndte som et indbrud, udviklede sig til et groft hjemmerøveri.

Den ældre mand var nemlig hjemme, og de to maskerede røvere skubbede ham omkuld, hvorefter de slog ham og holdt ham for mund og næse for at få ham til at finde pengene.

Det lykkedes efterfølgende kun politiet at finde frem til den ene af gerningsmændene - den 26-årig Sonny Steven Guldhammer Nielsen - der mandag blev han idømt fem år og to måneders fængsel for hjemmerøveriet samt blandt andet for to andre indbrud og narkokørsel.

Det oplyser anklager Eva Madsen.

Nægtede røveri

Det lykkedes aldrig den 26-årige og den ukendte gerningsmand at finde de kontakter, som de havde fået at vide, den ældre mand havde.

I stedet stjal de en møntsamling og noget medicin.

Rovet fra røveriet skulle have været brugt på at finansiere et stofmisbrug, forklarede den dømte i retten.

Han erkendte også, at han havde været med til at begå indbrud, men han nægtede at have været en del af hjemmerøveriet, og forklarede i stedet, at han forlod stedet, fortæller Eva Madsen.

Havde reststraf

Den forklaring fandt Retten i Aalborg dog ikke troværdig, og den 26-årige blev idømt fem års fængsel, som er udgangspunktet for et hjemmerøveri.

De ekstra to måneders fængsel fik han dels for de øvrige forhold, han blev fundet skyldig i samt for en reststraf på 30 dages fængsel for indbrud.

Den 26-årige ankede dommen på stedet.

Han er fortsat varetægtsfængslet efter dom.