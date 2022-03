Røvede blomsterbutik og hoppede bagpå scooter

NIBE:"Åbn kassen. Jeg skal have dine penge".

Klokken 14.43 onsdag eftermiddag blev Nordjyllands Politi via 1-1-2 alarmeret om et røveri i Blomsterbutikken, Blomsterpigen, på Skomagergade i Nibe.

Røveren, der var maskeret med et klæde for ansigtet havde den ene hånd i lommen, mens han rakte den anden ind over disken for at tage det mindre kontantbeløb, han fik truet sig til.

- Derefter så vidner ham løbe i retning af kirkegården, fortæller vagtchef Torben Larsen, Nordjyllands Politi.

Kort efter er en mand, der svarer til signalementet af røveren, set hoppe bagpå en sort scooter med orange markeringer, der ræsede ad Sygehusvej i vestgående retning.

Begge mænd kørte uden hjelm, fortæller vagtchefen.

Røveren var klædt i en grå hættetrøje med skriften "Peak Performance" over brystet, han havde mørkeblå eller sorte joggingbukser og var iført sorte kondisko med kridhvide såler.

Føreren af scooteren havde en sort hættetrøje på.

Vagtchefen har ingen beskrivelse af alder eller højde på gerningsmændene.

- Vi hører meget gerne fra folk, der har observeret to mænd ræse afsted uden hjelme på en scooter, siger vagtchefen.

Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.