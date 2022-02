Røvede Rema 1000 med kanyle og stak af på flugtcykel

AALBORG:To mænd er blevet dømt for et røveri mod Rema 1000 i Vingårdsgade i Aalborg i august sidste år, hvor der blev brugt både kanyle og en flugtcykel.

Røveriet skete 22 august om formiddagen omkring kl. 10.40, hvor en 26-årig mand gik ind i Rema 1000 og truede ekspedienten med en kanyle og en hobbykniv og sagde "Giv mig pengene i kassen".

Det gjorde ekspedienten, og den 26-årige fik udleveret 5.540 kroner, inden han flygtede fra butikken.

Uden for fortsatte flugten på en cykel, der holdt parkeret ved Rema 1000. Flugtcyklen var kort forinden blevet placeret der af røverens 24-årige kammerat, der dog var gået fra stedet inden røveriet.

Og dermed blev kammeraten også en del af røveriet.

Det fastslog Retten i Aalborg mandag, da begge mænd altså blev dømt for at have begået røveriet i forening, oplyser anklager Kristina Frandsen.

Nægtede rolle i røveri

I retten erkendte den 26-årige røveriet og forklarede, at han var misbruger og manglede penge til stoffer.

Den 24-årige kammerat nægtede derimod at have haft noget med røveriet at gøre. Han forklarede, at det var tilfældigt, at han parkerede sin cykel uden for Rema 1000, og at han ikke vidste, at kammeraten ville begå røveri, fortæller Kristina Frandsen.

Den forklaring troede retten altså ikke på, og den 24-årige blev idømt seks måneders fængsel for sin rolle i røveriet.

Den 26-årige fik 10 måneders fængsel. Men han blev også dømt for et røveriforsøg mod 7-Eleven i Kennedy Arkaden, der blev begået 9. juli sidste år.

Her truede han med en kniv i forsøget på at få penge udleveret. Men ekspedienten kunne ikke åbne kassen, og derfor måtte den 26-årige forlade butikken tomhændet.

Den 24-årige modtog sin dom, mens den 26-årige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke.