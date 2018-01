Røver med kniv slog og sparkede dreng

AALBORG: En 16-årig dreng blev sent søndag eftermiddag overfaldet af en knivbevæbnet røver på et grønt område på Skallerupvej i Aalborg øst nær Saltumvej.

Ifølge Nordjyllands Politi dukkede en ca. 20-årig mand op, og med en stor jagtkniv truede han den 16-årige dreng, som også blev slået og sparket.

Røveren truede drengen til at udlevere en tegnebog, som indeholdt private kort, sygesikringsbevis med mere.

- Den 16-årige slap med knubs. Han blev ikke stukket med kniven siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Røveriet skete søndag omkring kl. 17.40 til 17.50, men blev først anmeldt lidt senere.

Et ungt par omkring 25 år dukkede op, mens overfaldet var i gang. De hjalp den 16-årige dreng, men gerningsmanden stak af. Parret fulgte efter ham og nåede at se, at han stak af i retning mod Saltumvej.

Nordjyllands Politi efterlyser vidner der kan have set overfaldet eller set gerningsmanden. Desuden vil politiet gerne i kontakt med det unge par, der hjalp drengen.

Politiet har dette signalement af røveren:

En dansktalende mand med udenlandsk accent, mørk i huden, ca. 20 år, 180 cm høj, iført sort halstørklæde, sort kasket med bøjet skygge, sort hættetrøje. Han havde sorte Adidas-bukser, sorte sko og hvide strømper. Han medbragte jagtkniv med længere knivblad.

Politiet vil gerne høre fra eventuelle vidner på tlf. 114.