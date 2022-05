Røver slog til mod 7-Eleven i Aalborg - men flugten blev kortvarig

AALBORG:Klokken 2.37 natten til tirsdag blev der begået røveri mod 7-Eleven i Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Seks minutter senere kunne den formodede gerningsmand så anholdes.

Vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi fortalte tidligt tirsdag, at den hurtige anholdelse skyldtes en kombination af videoovervågning, hjælp fra en taxachauffør og en hurtig indsats fra politipatruljer.

- Det var en medarbejder i 7-Eleven, som ringede og fortalte, at en mand var kommet ind i butikken og havde en kniv i hånden. Han truede medarbejderen til at udlevere pengekassetten fra kasseapparatet, og det fik han, fortalte Torben Larsen.

Herefter gik røveren fra stedet, men på videoovervågningen kunne politiet se, at han gik til Borgergade. Her talte en politipatrulje med en taxachauffør, som kunne fortælle, at en mand, der passede på signalementet, havde sat sig ind i en hvid taxa. Den var kørt mod Nørresundby, fortalte taxachaufføren.

- Vi havde allerede en hundepatrulje på den anden side af broen, og på Hjørringvej standsede den en taxa. Og heri sad der en mand, der passede på signalementet, og som havde et pengebeløb på sig, der passede med det fra røveriet. Der lå også en kniv i taxaen, så manden blev anholdt, fortalte Torben Larsen.

Den anholdte er en 28-årig mand. Politiets jurister skal nu vurdere, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.