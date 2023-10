Snarrådig kassedame tog fusen på røver

Nordjyllands Politi jagter tirsdag aften en mand, som kort før kl. 19 forsøgte at begå røveri mod Dagli'Brugsen på Dokkedalvej i Mou.

Der blev slået alarm kl. 18.46.

At det ikke udviklede sig til et egentlig røveri, skyldes en hurtig beslutning af den 18-årige medarbejder, som passede kassen.

- Han kom ind iført en styrthjelm og truede hende til at udlevere penge. Så var hun snarrådig, drejede nøglen om til pengekassen, hvorefter hun løb med nøglen. Det er sgu i orden. Hun er selvfølgelig noget rystet, så hende passer vi lige lidt på, lyder det anerkendende fra vagtchef Ole Buus fra Nordjyllands Politi.

Den unge kassedames beslutning fik den mandlige røver til at tage flugten til fods i retning af en nærliggende skov.

Nordjyllands Politi var lynhurtigt til stede med både indsatsleder samt tre patruljevogne - blandt dem en hundepatrulje.

Kl. 20.45 var det ikke lykkedes at opsnuse den flygtede røver, så Nordjyllands Politi opfordrer nu alle, der kan have oplysninger i sagen, om at kontakte politiet på telefon 114.

Røveren var iført sort styrthjelm, sort jakke og blå cowboybukser, da han trådte ind i butikken. Han bar på en sort taske med rødt logo, oplyser Nordjyllands Politi.

- Vi er ved at afslutte indsatsen derude nu. Vi har sikret spor, og arbejdet herfra bliver overladt til efterforskerne, oplyser Ole Buus.