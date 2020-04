Røver stak af i bybus: Fanget efter kort jagt

NØRRESUNDBY:To unge mænd blev sent fredag aften passet op og truet af en røver på Krusemyntevej i Nørresundby.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

- Røveriet skete klokken 23.28 på Krusemyntevej i Nørresundby tæt ved McDonalds. Her passede en yngre mand to unge drenge på 16 og 17 år op på gaden og truede dem verbalt til at udlevere en iPhone og en halskæde, fortæller vagtchefen.

Herefter stak gerningsmanden af. Kort efter så de to røveriofre gerningsmanden tage en bybus, der kørte mod Aalborg.

- De to ofre alarmerede os, og vi fik sendt et par patruljer efter bussen, som blev stoppet i Nørresundby. Her fandt vi en person, der svarede til signalementet af gerningsmanden, og han havde både en iPhone og en halskæde på sig, som han ikke kunne forklare, hvor stammede fra, oplyser Karsten Højrup Kristensen.

Den 18-årige mand blev herefter anholdt, og han blev efter afhøring hos politiet anbragt i arresten i Aalborg, hvor han afventer, at en jurist ved Nordjyllands Politi tager en beslutning om, hvorvidt han skal fremstilles i grundlovsforhør. Den beslutning bliver taget i løbet af lørdag formiddag.

Vagtchefen oplyser, at ofre og gerningsmænd ikke kender hinanden i forvejen.