Røver stak tomhændet af fra røveriforsøg

NØRRESUNDBY:En mand forsøgte lørdag aften at røve fakta i Nørresundby i butikscenteret Sønderport. Det lykkedes dog ikke for røveren at komme af sted med et udbytte, fortæller vagtchef Rene Kortegaard fra Nordjyllands Politi.

Manden kom ind i butikken klokken 20.36 og truede ekspedienten med en kniv, men da butikken har et lukket system til kontanter, så valgte røveren at tage benene på nakken og stikke af, da det gik op for ham.

Politiet har fået billeder fra butikkens videoovervågnings-system, men har endnu ikke fået udarbejdet et signalement af røveren.