Røveri i Lidl: Mand flygtet med udbytte i Rema 1000 pose

AALBORG:En gerningsmand til et røveri i Lidl sent søndag aften var tilsyneladende forbi en anden forretning inden - eller også havde han posen med hjemmefra. Manden brugte nemlig en Rema 1000 pose til at fragte byttet væk fra Lidl-forretningen på Tornhøjgaard, da han stak af fra røveriet.

Det fortæller vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi.

- Gerningsmanden er stukket af i løb fra forretningen. Vi arbejder lige nu på stedet med at stykke omstændighederne omkring røveriet sammen. Vi har endnu ikke et signalement af røveren, vi kan gå ud med. Men hvis nogen har set en mand løbe fra Lidl med Rema 1000 posen i hånden, så ring endelig, siger vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen om røveriet klokken 20.54.

- Gerningsmanden brugte ikke et våben til at true med, men fremsatte verbale trusler mod ekspedienten i forretningen. Derfor er der tale om et røveri forklarer Bruno Brix.

Han kan heller ikke på nuværende tidspunkt sige noget om udbyttet af røveriet, men vil altså gerne høre fra evenbtuelle vidner, der måtte have set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet klokken 20.54.