Røveri mod Cirkel K: Bankede dør ind med pulverslukker

AALBORG: En 28-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for røveri mod Cirkel K på Hobrovej i Aalborg.

Det var egentlig et butikstyveri, der udviklede sig til et røveri, da den 28-årige mand onsdag aften omkring klokken 22.30 skaffede sig adgang til tankstationen ved at banke døren ind med en pulverslukker, fortæller anklager Torben Kaufmann.

Personalet skal lukke kunderne ind i butikken om aftenen, og de havde nægtet at lukke den 28-årige ind på grund af hans adfærd.

Det fik altså manden til at banke døren ind, mens personalet stadig var i butikken.

Indenfor stjal han noget vin, cigaretter og noget slik.

Den 28-årige blev varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.