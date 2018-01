Røveri mod Fakta: Fanget efter fem minutter

GISTRUP: Fakta på Nøvlingvej i Gistrup blev fredag middag udsat for et røveri. Takket være en kunde, blev røveren fanget blot fem minutter senere.

Politiet fik meldingen om røveri klokken 12.42. En gerningsmand havde truet en ansat i butikken med en kniv og krævede at få kontanter udleveret. Personalet i Fakta fortalte dog røveren, at det var en pengeløs butik, og det fik røveren til at stikke af.

En kunde i butikken fulgte dog efter gerningsmanden, mens han havde telefonisk kontakt til politiet. Det betød, at en patrulje kunne anholde manden blot fem minutter senere, fortæller vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Der er tale om en 24-årig mand, og han lod sig anholde uden dramatik, oplyser vagtchefen. Den 24-årige havde en kniv på sig, da han blev anholdt.

Juristerne skal nu tage stilling til, om den 24-årige skal fremstillet i et grundlovsforhør lørdag.