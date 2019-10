Røveri på gaden: 16-årig truet til at aflevere mobiltelefon

AALBORG:En 16-årig dreng blev sent onsdag aften frarøvet sin mobiltelefon, da han kom gående ad Filstedvej nær Hadsundvej i Aalborg.

Det røveriske overfald skete klokken 22.20 og blev anmeldt kort efter.

- En person passede ham op, stak ham en lussing og et slag med knytnæve i ansigtet, ligesom personen truede den 16-årige med en kniv til at udlevere sin mobiltelefon, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Gerningsmanden forsvandt herefter fra stedet.

- Det lykkedes os at finde ud af, hvem den formodede gerningsmand var, og han blev klokken 00.55 fundet på Umanakvej, hvor han var i snak med nogle andre unge mennesker. Han blev herefter anholdt.

- Den unge mand nægtede at have noget med røveriet at gøre, men havde dog den stjålne mobiltelefon på sig, oplyser vagtchefen.

Den anholdte er 17 år og han og offeret havde et vist kendskab til hinanden.

Den 17-årige har ifølge vagtchefen bopæl på et opholdssted i Hadsund, men har familiemæssig tilknytning til Nordjylland.

Politiets jurister skal torsdag formiddag vurdere om den 17-årige skal fremstilles i grundlovsforhør.