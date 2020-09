Røveriforsøg i Aalborg slog fejl - gerningsmanden låst inde

AALBORG:Klokken 01.49 natten til søndag forsøgte en mand at begå røveri i Aalborg. Det var mod Shell/7-Eleven på Østerbro i Aalborg.

- En ukendt gerningsmand kom ind i 7-Eleven, tog en "røverihue" med hul til øjnene på og forlangte at få penge fra kassen, fortæller vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Ekspedienten reagerede dog hurtigt ved at gå ud i et baglokale, låse døren og ringe 1-1-2.

- Vi kan så se på videoovervågningen, at gerningsmanden forlader stedet igen. Han kan ikke komme ud med det samme, for der er dørlås på om natten, men det lykkes ham at bryde døren op og stikke af til fods, fortæller Mads Hessellund.

Der blev ikke brugt våben under røveriforsøget, men på videoovervågningen kan man se, at gerningsmanden taber en kniv.

- Han har ikke kniven fremme over for ekspedienten, og han får ikke noget udbytte med sig. Vi vil gerne tale med eventuelle vidner, der måtte have set ham omkring gerningstidspunktet eller løbe fra stedet, siger vagtchefen.

Gerningsmanden beskrives som almindelig af bygning. Han var iført grå hættetrøje, mørk jakke og bukser, grå handsker og grålige sko.

Oplysninger i sagen kan gives til Nordjyllands Politi på telefon 1-1-4.