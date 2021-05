Røveriforsøg ved Meny: Leder efter to mænd i bar overkrop

AALBORG:På grund af et røveriforsøg er Nordjyllands Politi lørdag eftermiddag tilstede i stort tal ved Meny på toppen af Skalborg Bakke. Det fortæller vagtchef Torben Larsen.

- En mand, der står ved sin bil på parkeringspladsen, bliver antastet af to personer, der forsøger at fravriste ham bilnøglerne. En af dem viser en foldekniv overfor anmelderen - som selvfølgelig bliver noget chokeret, siger Torben Larsen.

De to mænd løb dog fra stedet uden at få noget udbytte af deres røveriforsøg, og politiet leder efter dem i området med stor styrke.

Signalementet lyder foreløbig på to unge, danske mænd, der begge optrådte i bar overkrop. Den ene af de to havde en rygsæk på og havde stort krøllet hår. Har man set to unge mænd i området, der matcher det signalement, så kan man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 1-1-4.

Røveriforsøget fandt sted lige omkring klokken 16.