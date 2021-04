Rotte lukker Kvickly Vestbyen

AALBORG:Kunder, der normalt bruger Kvickly Vestbyen på Dannebrogsgade i Aalborgs vestby, vil fredag morgen blive mødt af en lukket dør og et opslag, der fortæller, at forretningen har haft besøg af en aldeles ubuden gæst - en rotte.

- Rotten blev set klokken 20.50 torsdag aften, og vi fik med det samme kunderne ud af butikken, som herefter blev lukket, forklarer varehuschef Tommy Vestergaard, Kvickly Vestbyen.

Han fortæller, at butikken øjeblikkeligt fik tilkaldt et firma, der bekæmper skadedyr, og samtidig er der planlagt en større rengøring af butikken.

- Det betyder, at vi holder lukket hele fredag, og tidligst åbner igen lørdag morgen. Det gælder også vores udlevering af postpakker, oplyser varehuschefen.

Varehuset vil nu bruge fredagen til at sikre, at der ikke er yderligere skadedyr i butikken, ligesom der forestår en større rengøring.

- Vi skal være helt sikre på, at der ikke er flere rotter i butikken, og at der er rengjort, inden vi kan åbne igen butikken, forklarer Tommy Vestergaard.

Rotten blev set ved butikkens afdeling med Bland Selv Slik, og varehuschefen formoder, at der er tale om en såkaldt "strejfer", der kan være kommet ind ad butikkens vestligste indgangsdør.

- Vi har ikke haft skadedyr i butikken, siden vi gennemgik en større ombygning og renovering af helt butikken i 2017, så vi er rigtig trætte af det her. Nu skal vi bare have sikret, at der ikke er flere rotter i butikken, og at den er fuldstændig rengjort, og så håber vi, at vores kunder vil bære over med - i hvert fald foreløbig - en enkelt lukkedag, lyder det fra varehuschefen.

Kunderne kan i øvrigt følge med på butikkens Facebook-side, oplyser han.