Rotteproblem i Østre Anlæg

AALBORG: Der er konstateret rotter i parkanlægget Østre Anlæg.

Derfor har kommunen nu iværksat massiv bekæmpelse og beder brugere af parkområdet optræde med omtanke.

Indsatsen sker sammen med bekæmpelsesfirmaet Mortalin og målet er naturligvis at blive rotterne kvit.

- Rotter er desværre kendt for både at anrette stor skade og for at skabe uhygiejniske forhold, så vi tager altid rotteanmeldelser meget seriøst. Vi har iværksat en massiv indsats for at bekæmpe de rotter, der nu er blevet observeret af opmærksomme brugere af Østre Anlæg, og vi skal nok få bugt med problemet, fortæller Jens Riise Dalgaard, leder af borgermiljø-afsnittet i forvaltningen.

Ingen borde og bænke

For at lette bekæmpelsen, opfordres brugerne af parkområdet til at benytte parkens affaldsspande til affald, samt undlade fodring af fugle ved søen og andre steder i parken.

Af hensyn til risikoen for uhygiejniske forhold i parken, er bord og bænke-sæt fjernet fra parken.

Der vil ske bekæmpelse med smækfælder, men der vil ikke blive udlagt gift i området.

Bekæmpes med luftgevær

Derudover undersøges muligheden for at anvende luftgevær til at reducere antallet af rotter hurtigt.

I givet fald vil hele eller dele af parkområdet blive spærret af med tydelig skiltning, mens der skydes. "

- Parkområdet sagtens benyttes af borgerne, men vi beder alle være opmærksomme på ikke ubevidst at komme til at modarbejde bekæmpelsen af rotterne. Der er tale om utroligt nøjsomme dyr, så selv få brødkrummer kan afholde dem fra at gå i de opstillede fælder.

- Derfor beder vi parkens besøgende om at undlade at fodre fuglene i parken indtil rotterne er bekæmpet og at indtage medbragt mad andre steder end i parkområdet, fortæller Jens Riise Dalgaard.