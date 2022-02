Rotteplage på Nordjyllands største hospital

AALBORG:Der har været ekstraordinært travlt på Aalborg Universitetshospital, efter personalet onsdag konstaterede tydelige spor efter en rotte på en operationsstue. Det betød nedlukning af seks operationsstuer og omlæggelse af operationer.

- Det har været et kæmpearbejde, hedder det fra Region Nordjylland, som melder, at tre af seks operationsstuer er klar igen lørdag - senest efter weekenden - og de øvrige snarest i løbet af næste uge.

- Nedlukningen får ikke konsekvenser for patienterne i de næstkommende dage. Der er stadigvæk nok kapacitet til at behandle alle akutte og kritiske patienter, lyder det fra klinikchef Brian Brøndum Møller, efter at rottefundet og konsekvenserne blev behandlet på et møde fredag.

Sporene efter rotten blev konstateret på en loftsplade på en operationsstue på 1. sal i højhuset, der i folkemunde hedder Sygehus Syd, og Brian Brøndum Møller fortæller, at der af hensyn til patientsikkerheden skal gøres meget grundigt rent på et stort område.

- Der er ingen mistanke om, at patienter, der har været i området, på nogen måde har været i kontakt med skadedyr eller efterladenskaber. Vi er nødt til at lukke flere stuer, så vi er helt sikre på, at skadedyrsbekæmpelsen får lukket alle eventuelle indgangsmuligheder for skadedyret, og at vi får kortlagt al færden, så vi sikrer, at der ikke er kontaminerede områder, hvor der opereres, siger Brian Brøndum Møller.

Hos Region Nordjylland forklarer man, at det har været muligt at afdække området, hvor der blev konstateret besøg af rotter, og at det har sikret, at de ikke har kunnet sprede sig til andre steder på hospitalet.

Nu fortsætter arbejdet med at lukke "alle potentielle indgangshuller for skadedyr" og at gøre rent, og det vil tage flere dage, oplyser regionen, der trods alt er hjulpet af, at der på grund af vinterferie var planlagt færre operationer end i travle perioder.