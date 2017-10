Rotter på Aalborg Havnebad og i Jomfru Ane Parken

AALBORG: Aalborg Kommune har konstateret, at der er rotter på Aalborg Havnebad og i området omkring Jomfru Ane Parken.

Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Skadedyrsfirmaet Mortalin er i gang med bekæmpelsen og har sat fælder op.

Embedslægen har vurderet, at havnebadet fortsat kan benyttes, når brugerne tager forholdsregler.

Det betyder, at der ikke må medbringes eller indtages madvarer på havnebadet, og efter anvendelse af faciliteterne skal der være fokus på en højere personlig renlighed, eksempelvis hyppig håndvask.

Hjælp til effektiv bekæmpelse

Aalborg Kommune vil gerne kontaktes af borgere, der observerer rotter i området, så bekæmpelsen kan blive så effektiv som mulig.

Har man benyttet havnebadet eller opholdt sig i Jomfru Ane Parken og oplever symptomer som for eksempel kvalme, ondt i maven, diarré, høj feber, kulderystelser og smerter i muskler, skal man straks søge læge og oplyse, at man har opholdt sig i et område, hvor der er konstateret rotter.