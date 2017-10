Royal Arctic Line til topmøde i Aalborg

AALBORG: Topledelsen i Royal Arctic Line (RAL) og i Aalborg Havn sætter sig i dag ned ved et mødebord hos Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), der også er bestyrelsesformand for havnen.

Dagsordenen er givet på forhånd: At finde en løsning på den fastlåste konflikt mellem Aalborg Havn og RAL, der vil opgive Aalborg Havn som basishavn for skibstrafikken til og fra Grønland til fordel for havnen i Aarhus. Derfor vil RAL ud af den gældende aftale med Aalborg Havn med virkning fra sommeren 2019.

Det afviser havnen blankt, for den uopsigelige aftale med RAL løber frem til 2022. Derfor har havnen truet med et erstatningskrav på flere hundrede millioner kroner mod RAL, hvis RAL forlader Aalborg før tiden.

Konflikten brød ud i lys lue tidligere i år, da RAL gik ud til offentligheden med sit budskab.

- Nu mødes vi endelig, og jeg ser frem til at høre, hvad Aalborg havn har at sige, og så håber jeg, at mødet er starten på en konstruktiv dialog om at finde en løsning, siger administrerende direktør Verner Hammeken fra RAL.

Men beslutningen om at flytte fra Aalborg bliver der under ingen omstændigheder ændret, siger Verner Hammeken.

- Flytningen til Aarhus står ved magt, for den er en central del af vores strategi, siger han.

RAL har nemlig brug for at komme tættere på kunderne og spare omkostninger. Det mål kommer virksomheden ifølge Verner Hammeken nærmere ved at flytte sin danske anløbshavn til Aarhus, hvorfra der er flere containerlinjer ud i verden, og hvor der kan høstes stordriftsfordele i forhold til fortsat at bruge Aalborg Havn.

Trafikken til og fra Grønland står for 15 procent af havnens årlige godsmængde og i niveauet halvdelen af containertrafikken.