RS-virus spreder sig: Sådan nedbringer du smitterisikoen

NORDJYLLAND:RS-virus hos små børn fortsætter med at stige i regionen, og det samme gør antallet af indlagte børn med virusset.

Netop nu er 20 børn indlagt på børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital, hvor tallet normalt, inden for sæsonen start oktober-slut april, ligger på 10. I år startede sæsonen allerede i august.

Under coronapandemien med restriktioner og et øget fokus på hygiejne blev mange småbørn skånet for luftvejsinfektioner. Her var 0 indlagt med RS-virus. Når få smittes, er den generelle immunitet også lavere. Det er formegentligt årsagen til, at langt flere børn, der endnu ikke har været syge med infektionen, rammes netop nu.

I år er langt flere børn på 1-2 års alderen også smittet, så det ikke alene holder sig til spædbørn.

Men en fortsat stejl stigning i smitte kan, med god vilje, nedbringes, hvis man i bund og grund tager mange af de samme forhåndsregler til sig, som vi gjorde det under corona.

Voksne og børn smitter hinanden

De gode råd til at undgå smitte ligner meget dem, vi kender fra corona. Sådan lyder det fra Charlotte Rittig, der er ledende overlæge ved Aalborg Universitetshospital.

Hold afstand, sprit fingre, lad være med at kysse hinanden.

Virusset smitter gennem dråber både i form af spyt og snot. Der er ikke noget afstandskrav i institutionerne længere, og det vides heller ikke med sikkerhed, om det er der, børnene smittes, men det er det med stor sandsynlighed, forklarer hun.

- Små børn snotter, og det gør vi allesammen, hvis vi har RS. Jeg plejer at sige, at man ikke skal lade større børn, der er snottede, kysse på spædbørn, fordi det er spædbørnene, der bliver syge af det.

Voksne kan også have RS-virus, og netop nu oplever landets vagtlæger en eksplosion af henvendelser fra danskere med luftvejsinfektion. Det kunne DR fortælle 12 september.

Hvorvidt det er RS-virus, der netop nu florerer hos voksne i samfundet, er svært at sige.

- Men det kan da sagtens være, påpeger Charlotte Rittig.

Og derfor er det også en god idé, hvis snottede voksne holder afstand og undgår at kysse for meget på børn og småbørn.

Det er dog ikke et virus, voksne skal frygte at blive ramt af. For det er langt fra første gang, hvis det sker.

- Som voksen har man set det her virus rigtig mange gange, og derfor bliver man mindre syg af den, fortæller hun.

Småbørnsforældre med børn syge af RS-virus skal heller ikke frygte virusset i lige så høj grad fremover. Allerede tredje gang, den rammer, bliver barnet væsentligt mindre sygt.

- Der bliver de bare snottede.

- Så det man selv kan gøre er at holde afstand og vaske fingre, især hvis man er snottet, så man ikke render rundt og sætter RS-virus på håndtagene. Og så minder Charlotte Rittig om, at:

- Så snart vi har set virusset, så vil den løje af, ligesom den plejer.