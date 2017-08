Rumænsk lastbilchauffør overnatter i detentionen

SULSTED: En rumænsk lastbilchauffør var angiveligt så beruset, at han ifølge vagtchef Karsten Højrup Kristensen dårligt kunne klare sig, da det torsdag aften efter en længere tur på E45 lykkedes politiet at bringe ham til standsning ved Sulsted.

Da havde politiet fulgt ham over en længere strækning, faktisk helt fra Svenstrup, og undervejs iagttog betjentene en usædvanligt usikker kørsel.

- Han slingrede en del, og da han nåede tunnellen, var han helt ude i rabatten, fortæller vagtchefen.

Årsagen viste sig, da det omkring klokken 21 lykkedes at få standset manden og sættevognslastbilen. To udåndingsprøver slog begge ud med en promille på 2,2.

- Han blev selvfølgelig anholdt og skal ind og have taget en blodprøve. Men han er så fuld, at han ikke kan klare sig selv, og da vi har lidt svært ved at kommunikere med ham, sætter vi ham i detentionen, og der får han lov at ligge og sunde sig, så vi kan komme videre med sagen. Men vi prøver i mellemtiden at kontakte vognmanden, fortæller Karsten Højrup Kristensen og tilføjer, at der bliver tale om både en bøde og en frakendelse af kørekortet.