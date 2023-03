Rumænske indbrudstyve havde udset sig 34 tandlægeklinikker

NORDJYLLAND:Hele 34 tandlægeklinikker, heraf tre på Mors, en i Thy, to i Aalborg-området og tre i Himmerland, blev i efteråret opsøgt og holdt under observation af tre rumænske mænd. Deres klare hensigt var at begå indbrud og stjæle tandlægeudstyr, mener politiet, og det blev mændene onsdag eftermiddag dømt for ved Retten i Holstebro.

Mændene, der er henholdsvis 34, 35 og 35 år, rejste ind i Danmark i september 2022. Ifølge anklageskriftet er mændene tiltalt for på systematisk og organiseret vis at finde og opsøge en række navngivne tandlægeklinikker, hvor de i flere tilfælde kiggede de ind ad vinduerne og i øvrigt observerede mod klinikkerne. I mindst ét tilfælde forsøgte de at opbryde en dør. Alt sammen i den hensigt at begå flere indbrud af organiseret karakter og stjæle tandlægeudstyr til en betydelig, men ukendt værdi, fremgår det.

Planen mislykkedes dog, idet de tiltalte 2. oktober blev anholdt af politiet, mens de befandt sig i København. Mændene har siddet varetægtsfængslet siden 3. oktober.

Ved anholdelsen konfiskerede politiet blandt andet flere ruller med sorte affaldsposer, skruetrækkere, handsker og en lommelygte.

På Mors havde de tiltalte ifølge anklageskriftet kig på tandtekniker Anders Kjær Madsen, Holmen, SMIL med Østergaard, Jernbanevej, og Lene B. Mortensen, Jernbanegade i Nykøbing. I Thy lagde de vejen forbi Tandlægerne i Snedsted, og i Himmerland holdt de øje med Tandlægen.dk i Arden og to klinikker i Støvring. Endelig er to tandlægeklinikker i Frejlev med på den lange liste.

Anklager Emil Bjerg Nyborg fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de rumænske mænds færden er blevet kortlagt ud fra gps og ud fra, at der er nogle politifolk, der har set dem.

- Retten har været enig med det, som anklagemyndigheden har rejst tiltale for, nemlig at når man på den måde finder og observerer og også er henne og undersøge forholdene og gå rundt om så mange tandlægeklinikker, så er det, fordi man vil begå indbrud, siger han.

De tiltalte blev ikke dømt for forsøg på indbrud i de konkrete tandlægeklinikker, som er nævnt i anklageskriftet, men blev dømt for forsøg på at begå et ukendt antal indbrud på ikke nærmere defineret tidspunkt eller sted.

De tre mænd hver især blev idømt et års ubetinget fængsel. Desuden blev de udvist af Danmark med et indrejseforbud i seks år.

Anklageren oplyser, at de tre rumænere nægtede sig skyldige.