Rund luksusvilla til tårnhøj pris: 14,8 mio. kr.

AALBORG: Har du lyst til at bo i et vandtårn? Vel at mærke et luksuriøst vandtårn med forrygende udsigt ud over Aalborg-bydelen Hasseris?

Så har du muligheden nu, for Villa Vandtårn på Vossvej 25A er netop blevet sat til salg gennem liebhaverboligmægleren Lilienhoff. Prisen er 14,8 millioner kr.

Det er ni millioner kr. mere end seneste offentlige vurdering fra 1. oktober sidste år. Og næsten 11 millioner kr. mere end sidste gang, villaen blev solgt - i 1999. Dengang var salgsprisen knap 3,9 mio. kr.

De to tårne

Villa Vandtårn består af to vandtårne, det ene fra 1937, det andet fra 1962.

I 1992 ombyggede arkitekten Jesper Vognsgaard vandtårnene til en helt speciel bolig på 332 kvadratmeter og med en terrasse på øverste etage med enestående udsigt.

Vandtårns-villaen ligger højt, ikke langt fra Aalborg Tårnet.

Det er Anna-Maria Hagens, som har sat våndtårns-villaen til salg. Hun ejer 25 procent af aktierne i den nordjyske virksomhed Hagens Fjedre A/S i Støvring.

Du kan se fotos fra den luksuriøse vandtårns-villa her.