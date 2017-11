RV og EL får rådmandspost

AALBORG: Radikale Venstre og Enhedslisten får begge en rådmandspost i det nye byråd.

Det erfarer NORDJYSKE Medier. Derudover får Socialdemokraterne udover borgmesterposten også to rådmænd. Tilbage står to rådmandsposter, som står til Venstre på nuværende tidspunkt.

Hos Radikale Venstre bliver det enten Daniel Nyboe Andersen eller Jørgen Hein. Mens det hos Enhedslisten bliver Lasse P. N. Olsen.

Hos Radikale Venstre siger Daniel Nyboe Andersen.

- Det er rigtigt nok, at det er sådan, det ser ud. Og jeg synes også, at det er naturligt nok, at vi nu får en rådmandspost, siger Daniel Nyboe Andersen, som dog understreger, at forhandlingerne endnu ikke er afsluttede.

- Vi vil være glade og ydmyge, hvis vi får en rådmandspost. Vores mål er altid at få den bedst mulige position, og når socialdemokraterne har fået så godt et valg, så er borgmesterposten jo ikke en mulighed. Men så er rådmandsposten det næstbedste, man kan opnå.

- Jeg synes også, at vi har vist, at vi nu er modne til en rådmandspost.

Hvilken rådmandspost er I interesseret I?

- Det er et kompliceret spil, hvor man må se, hvad man kan få, og vi ved også godt, at vi ikke står først i rækken, når posterne skal deles ud. Så det er ikke sikkert, der er så meget at vælge imellem. Men selvfølgelig har vi nogle ønsker, og dem kommer vi også til at give udtryk for ved forhandlingerne.