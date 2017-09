Ryanair er landet og lettet

NORDJYLLAND: Tirsdag formiddag landede og lettede Ryanair for første gang i Aalborg Lufthavn. Det var ruten mellem London og Aalborg, og retur igen - der havde første afgang.

Der er store forventninger til ruten, der lægger ud med tre ugentlige afgange og i slutningen af oktober øger til fire.

Ryanair har netop offentliggjort, at man fortsætter med at beflyve ruten også på sommerprogrammet for næste år.

Der var næsten udsolgt på den første tur til London, hvor 165 ud af 185 billetter var solgt. Der var lidt færre med fra London, men til lufthavnens store glæde var over halvdelen af passagererne englændere.

En af forventningerne til den nye rute er, at det ikke kun er nordjyder, der vil en tur til London, der benytter ruten, men at der også vil være englændere, der tager den anden vej.

For at fejre den nye rute, har Ryanair nogle dage endnu tilbud på flyrejser til London.

Man kan komme afsted for 59 kroner hver vej, fortæller salgs- og marketingchef for Skandinavien og Baltikum, Chris Lundshøj.