Rystet Gaarde: Vi er bedre end det her

FODBOLD: AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde er tydeligt rystet, men han vil ikke drage de store konklusioner lige i kølvandet på onsdagens pokalfiasko mod FC Fredericia.

- Det er for dårligt af os, og vi er alle sindssygt skuffede og forbandede. Især fordi der nu går et helt år, inden vi igen får chancen for at komme tæt på en pokalfinale igen.

På spørgsmålet om, hvorvidt cheftræneren ikke bærer et stort ansvar for, at spillerne over én kam underpræsterede i 3-1-nederlaget, svarer han:

- Jeg ved, at Morten Wieghorst har gjort alt for at sætte spillerne op, og i mine øjne er det også spillerens eget ansvar. Alle har dog et et ansvar for det her resultat - også jeg.

- Det skal vi have snakket om, men jeg vil ikke stå her lige efter kampen og tegne de store linjer op. Jeg kan bare sige, at jeg mener, at truppen rummer større kvalitet, end det vi så mod Fredericia, slutter Allan Gaarde.