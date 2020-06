Rytterstatue gemte på 25 år gammel hilsen

AALBORG:En 25 år gammel hilsen dukkede frem, da rytterstatuen på John F. Kennedys Plads i Aalborg midlertidigt blev flyttet i depot.

Det oplyser Aalborg Kommune i en pressemeddelelse tirsdag.

Rytterstatuen af Kong Christian den 9. blev flyttet, fordi pladsen omdannes for at gøre plads til Plusbussen. Og her viste det sig, at statuen gemte på en hilsen fra 1995, hvor den sidst blev flyttet.

I soklen lå en graveret plade med årstal og navn på dem, der var med til at genopføre statuen, som en tobaksæske med ordene:

"Rytterstatuen af Chr. 9. genopført på stedet her marts 1995 af murermester Per Stender, Østergade 32A, 9400 Nørresundby og snedker/tømrermester Erik Dahl Luneborgvej 74, 9382 Tylstrup."

Foto: Aalborg Kommune

Henning Sørensen fra Aalborg Kommunes Entreprenørenhed, der har haft ansvaret for flytningen af statuen, glæder sig over hilsenen:

- Det er sjovt at finde sådan nogle skjulte hilsner fra dem, der tidligere har været med til at udføre det arbejde, vi står med i dag. Så selvfølgelig skal vi også lave en hilsen, der måske i fremtiden vil blive fundet på ny, siger Henning Sørensen.

Så når rytterstatuen vender tilbage til John F. Kennedys Plads i slutningen af 2021, bliver det både med tobaksæsken med den gamle hilsen samt en ny hilsen fra Eric Bjerregaard fra Bjerregaard og Vigel Pedersen A/S, som skal stå for genopførslen.