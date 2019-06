Så blev dette valg krydset af - valgstederne er lukkede

VALG: Så er det slut med at gå til stemmeurnerne for denne gang.

Præcis klokken 20.00 ringede valgstyreformand Vibeke Gamst med klokken på stemmestedet ved Aalborg Kongres & Kulturcenter i Aalborg, og dermed er folketingsvalget 2019 overstået.

Som alle andre valgsteder i Nordjylland havde man på landsdelens største afstemningssted haft godt gang i valglokalet hele dagen igennem, hvor folk havde udnyttet fridagen til at komme tidligt ud og få sat krydset.

Nu venter så det lange arbejde for de valgtilforordnede med at få stemmerne talt sammen. Allerede i aften kendes det samlede nordjyske resultat for partilisterne, men det er først torsdag, at man finder ud præcist, hvilke kandidater, der kommer ind i folketinget.