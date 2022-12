Så blev Kastetvej indviet - første bil er kørt i busgraven

AALBORG:Forandring fryder, siges det.

For nogle kræver det dog liiiige lidt tid at vænne sig til noget nyt.

Det må være tilfældet for de bilister, der i disse dage ånder lettet op og kører til midtbyen via Kastetvej - lige indtil de bliver mødt af busslusen øst for viadukten ved Aalborg Vestby Station.

Én bilist er allerede gået i fælden, og flere bilister har været nødt til at vende om i løbet af dagen.

Det fortæller Mattias Kornum, der bor lige nærheden i Valdemarsgade - og som onsdag eftermiddag kunne dele i Facebook-gruppen Vestbyens Venner, at busslusen på Kastetvej således er blevet "indviet."

- Det er ikke, fordi skiltningen fejler noget, fortæller han til aalborg.nu.

- Faktisk er der sågar et stort, gult skilt ved vejen, der markerer den nye busgrav i Vestbyen. Men folk er sgu optimistiske, siger han og griner, inden han uddyber:

- Det er jo en Bermuda-trekant hernede. De store pakketransporter plejer at køre på viadukten, nu er det de almindelige bilister, der kører i busslusen.

Han fortæller, at bilen nu er fjernet.

- Mon ikke folk bare lige skal vende sig til det nye, siger han.