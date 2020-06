Så du det også? Tine spottede underligt syn på himlen

Torsdag eftermiddag var Tine Stenstrup udenfor for at tage billeder af nogle smykker, hun ville sætte til salg, men det var noget helt andet, hun endte med at fotografere.

- Jeg kiggede op, og troede ikke rigtig mine egne øjne, siger hun til NORDJYSKE.

På himlen over hende svævede der en sky med farver som en regnbue.

- Det lignede en regnbuesky eller sæbebobler med sådan nogle klare farver. Jeg tog min telefon for at tage et billede af det, og jeg troede faktisk ikke, at den kunne fange farverne, men det lykkedes, siger Tine.

Hun lagde efterfølgende billedet på Facebook, hvor hundredvis har reageret på det.

- Det er stukket helt af, der er virkelig mange, der har liket det, siger Tine Stenstrup.

I kommentarsporet bliver der gættet på, at skyen er farvet, fordi det er en såkaldt perlemorssky, men ud fra billeder af skyen, vurderer vagthavende meteorolog ved DMI, Trine Pedersen, at der er tale om en anden skytype.

- Mit bud er, at der ikke er tale om perlemorsskyer. Perlemorsskyer findes typisk i en højde mellem 20 og 30km, mens gårsdagens skyer "kun" blev observeret i en højde omkring 5-10 km, altså cirrus-skyer. skriver hun til NORDJYSKE.

At skyen ikke bare er hvid, er der i så fald også en forklaring på.

- Farverne kan stamme fra sollyset, som bliver reflekteret i cirrusskyernes iskrystaller, skriver Trine Pedersen.