Så er afgørelsen faldet i Stigsborg-sagen

NØRRESUNDBY:Aalborg Kommune er ved Retten i Aalborg blevet frifundet i sagen om det håndskrevne notat, der lover et ejendomsselskab, at en centralt beliggende havnegrund ikke må bebygges.

Calum A/S stævnede tilbage i 2018 Aalborg Kommune for at få overholdt en aftale, som blev nedfældet på et møde 27. juni 2005. Aftalen er underskrevet af daværende borgmester Henning G. Jensen (S) og daværende rådmand for teknik og miljø, Henrik Thomsen (SF), der deltog på mødet sammen med bl.a. direktør Henrik Calum.

Det kortfattede dokument, der er skrevet i hånden af Calum, fastslår flere forhold - herunder, at havnegrunden vest for by- og landskabsforvaltningen i Nørresundby ikke må bebygges. Da kommunen og Stigsborg P/S afviste, at der er tale om en bindende aftale, valgte Calum A/S at stævne kommune og Stigsborg P/S. Calum A/S ejer den bagvedliggende grund, og har derfor en interesse i, at den kommunale grund fortsat skulle være ubebygget.

Det omstridte dokument.

Retten lægger i afgørelsen bl.a. vægt på, at indholdet af dokumentet må ses i lyset af, at det efter den dagældende lokalplan ikke var tilladt at bebygge området., Derfor kan det ikke afvises, at det var på den baggrund, at borgmesteren og rådmanden underskrev dokumentet, idet de anså det anførte i overensstemmelse med, hvad der allerede var gældende for området.

Retten har også lagt vægt på, at en beslutning om ikke at bebygge grunden i givet fald skulle træffes af byrådet både som grundejer og som planmyndighed, og at hverken borgmesteren eller rådmanden, uanset deres stillinger i kommunen, selvstændigt havde beføjelse til at underskrive en sådan aftale på kommunalbestyrelsens vegne.

Desuden peger retten på, at værdien af den modydelse, som Calums virksomhed har præsteret, er meget begrænset i forhold til den betydning, som vedtagelse af en servitut som ønsket må antages at have for værdien af den omstridte grund.

Efter sagen udfald skal Calum A/S betale sagsomkostninger til de sagsøgte Aalborg Kommune og Stigsborg P/S i alt lidt over to mio. kr.

