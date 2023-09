Så er den første på vej væk: Bugsering af isbrydere følges af mange

Så er den første af de to gamle isbrydere, der i flere år har ligget ved kaj i Hals, på vej væk.

Skibene har længe været en torn i øjet på flere, men der er også en del, som beklager, at de nu skal væk.

Blandt andet fordi de på godt og ondt er blevet lidt af et vartegn for kystbyen.

Slæbebåde er nu i gang med at bugsere Danbjørn til ophugning i Esbjerg. Foto: Lars Pauli

Men nu er Danbjørn på vej til ophugning i Esbjerg, og senere følger Isbjørn, der også skal videre til virksomheden Smedegaarden.

Oprindeligt var det meningen, at Danbjørn skulle væk tirsdag, men ifølge direktør for Smedegaarden, Morten Smedegaard, tog det lidt længere tid end beregnet at få dem gjort klar til turen til Esbjerg.

Det er ikke helt ukompliceret at slæbe den tunge isbryder ud af havnen i Hals, Foto: Lars Pauli

Og onsdag morgen var der så lidt ventetid i forhold til at få en lods ombord. Men det forhindrede ikke de mange, der havde taget opstilling på kajen for at sige farvel til isbryderne, i at følge forberedelserne tæt.

Flere ventede tålmodigt på kajen for at sige farvel til isbryderne. Foto: Lars Pauli