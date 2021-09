Så er der atter fest i Gaden

AALBORG:Da august blev til september, var det ikke kun et farvel til sommeren. Det var også et farvel til de coronarestriktioner, som i halvandet år har forhindret diskoteker og natklubber i at holde åbent til den lyse morgen.

Nu kan der atter danses natten lang - med udskænkning af alkohol til klokken 5 - og rigtig mange tog i Jomfru Ane Gade natten til onsdag for at feste med.

Det oplyser Nordjyllands Politi, som var forberedt på festlighederne men ikke havde det store at se til og heller ingen sigtede eller anholdte.

En enkelt coronarestriktion gælder fortsat for diskotekerne - nemlig kravet om, at gæsterne skal kunne fremvise et gyldigt coronapas. Dette krav bortfalder helt 10. september.

Allerede fra onsdag 1. september er det slut med at skulle vise coronapas på restauranter og kulturarrangementer. Sundhedsministeriet meddelte desuden sent tirsdag, at den automatiske nedlukning af sogne og kommuner med høje smittetal ophæves. Det kan du læse mere om her: