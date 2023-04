Så er det afgjort, hvad eleverne skal, når store bededag afskaffes

AALBORG:Fra og med næste skoleår bliver store bededag en helt almindelig skoledag i Aalborg Kommune.

Det har politikerne i børne- og undervisningsudvalget netop nikket ja til, selvom det tidligere har været kutyme, at skolerne i Aalborg sender deres ferieplaner ud halvandet år inden, kalenderen træder i kraft.

Men sådan kommer det ikke til at være i 2024, hvor store bededag som bekendt er afskaffet for folk, der går på arbejde, fortæller børne -og ungerådmand Morten Thiessen (K).

- Fremover bliver store bededag jo en almindelig arbejdsdag og derfor også en almindelig skoledag, forklarer han.

En anden model kunne ellers have været at holde skolerne lukkede, men DUS'erne (Aalborg Kommunes navn for SFO'er, red.) åbne på den dag, hvor det skulle have været store bededag i 2024. Men sådan bliver det ikke, og forslaget om at gøre store bededag til skoledag og give et en ekstra elevfridag på et andet tidspunkt vandt heller ikke opbakning i udvalget.

- Tager man den dag ud, ville der under alle omstændigheder skulle være pasningstilbud alligevel, så det vil bare blive undervisningsfri, siger Morten Thiessen.

- Og vi regner altså med, at forældrene nok kan finde ud af, at disponere deres fridag uden, at vi skal forsøge at holde fast i fortiden, pointerer han.

Rent praktisk kommer det i Aalborg til at foregå sådan, at der fremover bliver 201 skoledage om året i stedet for 200. Til gengæld bliver den enkelte skoledag så en lille smule kortere, for på den måde bliver udgifterne og besværet til at overskue.

Hvilken model, de øvrige kommuner i Nordjylland har valgt, er endnu usikkert. Blandt andet fordi en del har villet vente og se, hvad Aalborg gjorde.