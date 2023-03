Så er spillet i gang - se hvad de siger om borgmester-chancer

AALBORG:Efter Thomas Kastrup-Larsens udmelding om, at han ikke vil genopstille som borgmester i Aalborg, er spillet om, hvem der skal være hans efterfølger så småt gået i gang.

Og med en kommune, hvor Socialdemokratiet har siddet tungt på magten, så længe de fleste kan huske, er der næppe megen tvivl om, at det bliver en ny en af slagsen.

Og sådan ser gruppeformand Lasse Frimand Jensen (S), der selv vil være et oplagt bud, det også.

- Der kan jo foregå mange gætterier, men min første reaktion er at udtrykke en enorm respekt for Thomas, som har brugt 25 lange år på Aalborg og på at bygge det hele op på en god og ordentlig måde. Men hvad der så skal ske nu, er jo op til partiforeningerne og vores medlemsdemokrati, siger han.

Ifølge Lasse Frimand Jensen er det derfor en tid, hvor partiets medlemmer skal "rykke sammen i bussen", og da Thomas Kastrup allerede har været sygemeldt to gange, føler han sig overbevist om, at man også nok skal finde en løsning, selvom borgmesteren trækker sig før tid.

- Jeg forstår ham godt som menneske, og jeg forstår også hans begrundelser for at stoppe på det tidspunkt i hans liv, hvor han er nu. Men vi er alligevel alle sammen meget chokerede, tilføjer han.

- Du er jo selv blevet nævnt som en af de mest oplagte kandidater. Hvad ville du sige, hvis der er nogen, der peger på dig?

- Det har jeg slet ikke gjort mig nogen tanker om endnu, og i givet fald skal jeg også først have snakket med min kone. Så det vigtigste for mig lige nu er, hvordan Aalborg Kommune kommer godt videre, understreger Lasse Frimand Jensen.

Byrådsmedlem Lisbeth Lauritsen (S) kunne også være et godt bud. Arkivfoto: Laura Guldhammer

Han er 37 år og - udover at være byrådsmedlem for Socialdemokratiet - arbejder han til daglig som teamleder i International House og formand for Port of Aalborg, så han har egentlig nok at se til.

Og det gælder formentlig også 36-årige Lisbeth Lauritsen (S), der pt. godt nok har orlov fra sit job som udviklingskonsulent i AOF.

- Jeg kan godt forstå Thomas bevæggrunde for at ville noget andet med den alder, han nu engang har, og jeg synes også, han har sat sit aftryk og taget sin tjans. Men jeg synes alligevel, det er ærgerligt, at han stopper nu, selvom jeg har fuld respekt for hans beslutning, siger hun.

- Men skal det så være dig, der skal være hans afløser på posten?

- Jeg har den dybeste respekt for, at partiet først skal igennem en proces nu i forhold til at få valgt en kandidat, og hvordan det skal foregå. Og derefter skal alle partiforeningerne så finde ud af, hvem de vil pege på. Men hvis der skulle være nogen, der peger på mig, vil jeg være åben for at stille mig til rådighed, tilføjer Lisbeth Lauritsen.

Rådmand for job og velfærd Nuuradiin Hussein har endnu ikke gjort sin holdning op pr-foto

En tredje mulighed kunne være den nuværende rådmand for job og og velfærd Nuuradiin Hussein (S). Og han er også ramt af Thomas Kastrup-Larsens udmelding.

- Det er en stor overraskelse, og det skaber selvfølgelig en følelse af tomrum, at en så velrespekteret og vigtig person som byens borgmester vælger at stoppe. Så det kan ikke undgå at skabe en bevægelse i byrådsgruppen og organisationen, som vi nu skal til at forholde os til, siger han.

- Mange mener måske, at det er dig, der står næst på listen, hvad siger du selv til det?

- Jeg har allerede modtaget rigtig mange beskeder og opkald, efter det kom frem. Og jeg er virkelig taknemmelig for folks holdninger og meninger om mig. men jeg har virkelig brug for at respektere den proces, som går i gang nu, og som Socialdemokratiet skal finde ud af, hvordan vi skal håndtere, forklarer han.

- Men vil du være villig, hvis det er dig, der peges på?

- Det vil jeg helst vente og se, hvad der sker, før jeg udtaler mig om.